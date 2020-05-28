Татьяна Загородняя поздравила «Комсомолку» с 95-летием

28 Май 2020 2020-05-28T16:43:50+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя лично поздравила «Комсомольскую правду» с юбилеем.

Она вручила поздравительный адрес во время пресс-конференции в «КП-Саратов», которая прошла 28 мая.

- Хочу поздравить «Комсомолку» нашу любимую с юбилеем. Пять лет вам до очень большого юбилея. Вы молоды, не изменяли себе, не изменяли название. Желаю сотрудникам здоровья, новых успехов и достижений — сказала Татьяна Загородняя.

Все участники пресс-конференции, которая была посвящена безопасному летнему отдыху детей, сфотографировались с плакатами тематической акции «Закрой окно — дети летать не умеют!».

Участники пресс-конференции сфотографировались с плакатами "Закрой окно - дети летать не умеют!"

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ИСТОЧНИК KP.RU