Татьяна Загородняя поздравила «Комсомолку» с 95-летием
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя лично поздравила «Комсомольскую правду» с юбилеем.
Она вручила поздравительный адрес во время пресс-конференции в «КП-Саратов», которая прошла 28 мая.
- Хочу поздравить «Комсомолку» нашу любимую с юбилеем. Пять лет вам до очень большого юбилея. Вы молоды, не изменяли себе, не изменяли название. Желаю сотрудникам здоровья, новых успехов и достижений — сказала Татьяна Загородняя.
Все участники пресс-конференции, которая была посвящена безопасному летнему отдыху детей, сфотографировались с плакатами тематической акции «Закрой окно — дети летать не умеют!».
Участники пресс-конференции сфотографировались с плакатами "Закрой окно - дети летать не умеют!"
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ИСТОЧНИК KP.RU