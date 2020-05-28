2020-05-28T16:09:47+03:00
Общество

Валерий Радаев возмутился низкой зарплатой в сельском хозяйстве Саратовской области

Регион занимает 11-е место в ПФО по уровню средней заработной платы
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев провел совещание по развитию сельского хозяйстваВалерий Радаев провел совещание по развитию сельского хозяйства
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам сельского хозяйства.

Глава региона отметил, что посевная идет полным ходом. По плану в 2020 году должно быть собрано 4,4 млн тонн зерна и 1,5 млн тонн подсолнечника.

Особое внимание в своем выступлении Валерий Радаев уделил заработной плате работников АПК.

- За 2019 год средняя зарплата в отрасли составляла порядка 18 тыс. рублей. По итогам года превысила 20 тыс. Такие суммы вызывают вопросы, учитывая интенсивность и значимость труда аграриев, — заявил глава региона.

Он напомнил, что среди регионов ПФО наша область занимает 11-е место по уровню средней зарплаты. Лидерами среди районов области являются Балаковский, Балашовский, Калининский, Марксовский, Татищевский, где заработная плата колеблется в пределах 27-32 тыс. рублей. А вот в Аткарском, Балтайском и Лысогорском, — менее 22 тыс. рублей.

- Я уделяю первостепенное внимание этому направлению, потому что занятость и заработная плата — безусловный приоритет в условиях преодоления последствий пандемии. Мы не можем быть слабыми по этим позициям, учитывая ту роль, которая отводится руководством страны АПК. Нельзя сбрасывать со счетов и потенциал региона, который имеет статус индустриально-аграрного. Напомню, что в АПК трудится каждый четвертый житель. Подчеркну, что благополучие этой категории весомо отражается на показателях благосостояния жителей области, — заявил Валерий Радаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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