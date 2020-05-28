В Саратовской области выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T16:09:45+03:00

Женщину выписали из стационара с выздоровлением Фото: Дарья Вострикова

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В Саратове сегодня, 28 мая, из больницы выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса в регионе.

Юбилейным вылечившимся стала 49-летняя жительница Красноармейска, которая поступала в стационар с пневмонией.

Во время выписки она поблагодарила медиков за заботу и их нелегкий труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU