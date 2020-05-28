В Саратовской области выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса
Юбилейным вылечившимся стала 49-летняя жительница Красноармейска
Женщину выписали из стационара с выздоровлениемФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 28 мая, из больницы выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса в регионе.
Юбилейным вылечившимся стала 49-летняя жительница Красноармейска, которая поступала в стационар с пневмонией.
Во время выписки она поблагодарила медиков за заботу и их нелегкий труд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU