2020-05-28T16:09:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса

Юбилейным вылечившимся стала 49-летняя жительница Красноармейска
Дарья ВостриковаОльга Симонова
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Женщину выписали из стационара с выздоровлениемЖенщину выписали из стационара с выздоровлениемФото: Дарья Вострикова
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В Саратове сегодня, 28 мая, из больницы выписали тысячного выздоровевшего от коронавируса в регионе.

Юбилейным вылечившимся стала 49-летняя жительница Красноармейска, которая поступала в стационар с пневмонией.

Во время выписки она поблагодарила медиков за заботу и их нелегкий труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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