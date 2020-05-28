2020-05-28T15:37:32+03:00
Спорт

Юным теннисистам из саратовской спортшколы на субсидии купили форму

Деньги выделили в рамках нацпроекта «Демография»
Ольга Симонова
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Саратовская спортивная школа «Олимпийские ракетки» приобрела для воспитанников отделений бадминтона и тенниса экипировку и инвентарь.

- Тренеры и спортсмены школы ежегодно доказывают свой профессионализм. Субсидии выделены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», — сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

На эти средства администрация школы купила экипировку для членов сборной команды России и Саратовской области по теннису, победителей и призеров международных и всероссийских турниров, а также инвентарь для проведения тренировочных занятий и мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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