В Саратовской области за четыре месяца погибли десять детей
Основная масса травм и гибели детей приходится на второй и третий кварталы года.
Об этом во время пресс-конференции в «КП-Саратов», посвященной детскому травматизму, рассказал Денис Грайфер представитель министра здравоохранения Саратовской области.
В это время года регистрируется до 70% всех несчастных случаев с детьми, что связано с теплым временем года и увеличением числа прогулок.
Он сообщил, что за четыре месяца в области погибли десять детей. Большинство — четыре человека — в ДТП. Двое на пожарах. По одному ребенку утонули, отравились, пострадали в быту. Еще один покончил с собой.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших детей сократилось на одного человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU