2020-05-28T15:11:43+03:00
Общество

В Саратовской области за четыре месяца погибли десять детей

Основная гибель приходится на второй и третий квартал
Екатерина Семенова
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Основная масса травм и гибели детей приходится на второй и третий кварталы года.

Об этом во время пресс-конференции в «КП-Саратов», посвященной детскому травматизму, рассказал Денис Грайфер представитель министра здравоохранения Саратовской области.

В это время года регистрируется до 70% всех несчастных случаев с детьми, что связано с теплым временем года и увеличением числа прогулок.

Он сообщил, что за четыре месяца в области погибли десять детей. Большинство — четыре человека — в ДТП. Двое на пожарах. По одному ребенку утонули, отравились, пострадали в быту. Еще один покончил с собой.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших детей сократилось на одного человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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