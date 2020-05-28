В Балашове обвиняемого в убийстве младенца оставили под стражей на три месяца

28 Май 2020 2020-05-28T15:48:48+03:00

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В Балашове Саратовской области под стражей находится 22-летний местный житель, обвиняемый в убийстве ребенка. Ему был продлен срок ареста.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас расследование активно продолжается, назначены экспертизы, которые дадут оценку действиям обвиняемого.

По предварительной версии, днем 24 марта ранее судимый мужчина, будучи пьяным, избил кулаками по голове полуторагодовалого сына сожительницы. Мальчик погиб на месте от тупой травмы черепа, перелома и ушиба головного мозга.

Мама ребенка в тот момент была на работе, а вернувшись, сразу сообщила в полицию.

Свою вину злоумышленник признал полностью. Его оставили под стражей до 24 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU