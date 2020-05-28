2020-05-28T13:59:34+03:00
Общество

Руководитель службы спасения Саратовской области рассказал о самых частых причинах смертей

Он призвал перевозить детей только в детских креслах
Екатерина Семенова
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Юрий ЮринЮрий Юрин
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Руководитель Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин рассказал о наиболее частых причинах травм и смертей.

Он отметил, что чаще всего в регионе люди гибнут в ДТП, на пожарах, а также в водоемах. Причем часто жертвами становятся дети. Именно детскому травматизму в летний период была посвящена пресс-конференция в «Комсомольской правде» 28 мая.

По словам Юрия Юрина, в прошлом году было зарегистрировано огромное число вышедших на лед детей. Некоторые из них подвергались реальной опасности, когда могли оказаться в воде. Но при этом ряд подростков пытались убежать от спасателей.

Есть случаи, когда родители не в состоянии сдержать своих активных детей. Буквально вчера спасателям пришлось снимать с помощью высотного оборудования подростка. Он шел с матерью и, улучив момент, вскарабкался на крышу трехэтажного дома по пожарной лестнице снаружи. А вот спуститься самостоятельно уже не смог.

Особенно Юрий Юрин подчеркнул важность детских кресел в автомобиле.

- Да, есть сложности для тех, у кого больше одного ребенка. Порой это трудная или даже неразрешимая задача, но есть четкие указания. Значит, нужно перевозить семью на дачу в два захода или искать иные способы транспортировки. В любом случае отсутствие кресел не является оправданием, — подчеркнул руководитель службы спасения.

Остановился он и на отдыхе на водоемах. Дело в том, что на каждом пляже собственник турбазы, например, обязан обеспечить спасательный пост с квалифицированным матросом-спасателем, который находится там неотлучно. Нельзя установить табличку «Купаться запрещено» и все. В этом случае водопользователь должен принять все меры, чтобы не допустить людей к воде, хотя это и отпугнет посетителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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