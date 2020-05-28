В Саратове мужчина переломал ребра пенсионеру из-за татуировок

28 Май 2020 2020-05-28T13:12:41+03:00

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В Заводском районе Саратовской области арестован 39-летний мужчина, ранее уже судимый.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, что привело к смерти потерпевшего.

Следствие считает, что днем 19 мая в квартире дома на 5-м Токмановском тупике собралась компания из трех мужчин и жены одного из них. Они устроили застолье, во время которого 67-летний гость заинтересовался татуировками 39-летнего собутыльника. Он потребовал доказать, что они заслужены.

Между мужчинами вспыхнула словесная ссора, которая переросла в рукоприкладство. 39-летний избил 67-летнего кулаками и ногой. После этого он с женой ушел. Однако женщина вернулась и вызвала скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось — он скончался в больнице 23 мая.

Причиной смерти стала тупая травма груди со множественными переломами ребер.

39-летнему мужчине предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU