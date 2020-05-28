Два человека умерли от коронавируса в Саратовской области за сутки

28 Май 2020 2020-05-28T13:11:05+03:00

Это мужчина и женщина

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В Саратовской области от коронавируса скончались еще два человека.

Как сообщил на брифинге в Минздраве сегодня, 28 мая, первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, это 62-летняя женщина и 85-летний мужчина. У обоих были сильно поражены легкие.

Сейчас на стационарном лечении находятся 1 165 пациентов. Из них 975 с пневмонией. На кислородной поддержке 73 человека, на ИВЛ — 56.

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ИСТОЧНИК KP.RU