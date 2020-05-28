В 2020 году восемь спортшкол Саратовской области получили деньги на закупку оборудования

28 Май 2020 2020-05-28T12:29:46+03:00

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В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в спортивные школы Саратовской области закупается оборудование.

В 2020 году восемь спортивных школ олимпийского резерва получили средства на новое оборудование.

Фото из Instagram Александра Абросимова

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, министр Александр Абросимов назвал одним из главных приобретений года ринг 8x8 метров, который купила Областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу.

- Договорились, что на соревнованиях его будут использовать не только боксеры, но и представители других видов единоборств. На этой неделе ждем большую поставку боксерских мешков, — рассказал Абросимов на своей странице в Instagram.

На этом ринге спортсмены также смогут выступать на всероссийских соревнованиях.

Фото из Instagram Александра Абросимова

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ИСТОЧНИК KP.RU