2020-05-28T12:29:46+03:00
Спорт

В 2020 году восемь спортшкол Саратовской области получили деньги на закупку оборудования

Средства были выделены по нацпроекту «Демография»
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото из Instagram Александра АбросимоваФото из Instagram Александра Абросимова
Изменить размер текста:

В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, в спортивные школы Саратовской области закупается оборудование.

В 2020 году восемь спортивных школ олимпийского резерва получили средства на новое оборудование.

Фото из Instagram Александра Абросимова

Фото из Instagram Александра Абросимова

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, министр Александр Абросимов назвал одним из главных приобретений года ринг 8x8 метров, который купила Областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу.

- Договорились, что на соревнованиях его будут использовать не только боксеры, но и представители других видов единоборств. На этой неделе ждем большую поставку боксерских мешков, — рассказал Абросимов на своей странице в Instagram.

На этом ринге спортсмены также смогут выступать на всероссийских соревнованиях.

Фото из Instagram Александра Абросимова

Фото из Instagram Александра Абросимова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году восемь спортшкол Саратовской области получили деньги на закупку оборудования
В Саратовской области снизилось число случаев выпадения детей из окон
Следователи выяснят, почему саратовцев шесть лет не расселяют из аварийного дома на Брянской
Михаил Исаев потребовал наказать инициаторов спила каштана на проспекте Кирова
В Саратове около храма на Большой Горной мужчина изнасиловал пенсионерку
Стрелюхин объяснил, почему не стоит давать прогнозы на снятие режима ограничений в Саратове
Жительница Саратова потеряла 2 млн рублей при попытке заработать на лжебирже
С начала года семь тыс. жителей Саратовской области захотели купить оружие
В Саратовской области более 300 медиков заражены коронавирусом
Мастерами спорта стали 14 жителей Саратовской области
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Саратовец устроил скандал в магазине OBI за отказ обслужить его жену со справкой без маски
В Саратове пять родителей привлечены к ответственности за попавших в ДТП детей
В Саратовской области 20 800 предприятий остаются закрытыми, 116 тысяч человек сидят без работы
В Саратове «СЭПО-ЗЭМ» ответит за смерть упавшего в шахту лифта работника
Игоря Пивоварова назначили на новую должность в правительстве Саратовской области
В Саратове спасатели уговорили наркомана слезть с дерева
Мужчина с травмой черепа умер в больнице Балакова
Лжесотрудники банков лишили жительниц Саратова более 300 тыс. рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 28 мая 2020 года: еще 97 заразившихся