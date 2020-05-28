2020-05-28T12:03:24+03:00
Общество

В Саратовской области снизилось число случаев выпадения детей из окон

В регионе ежегодно проходит акция «Закрой окно — дети летать не умеют!»
Екатерина Семенова
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Татьяна ЗагородняяТатьяна Загородняя
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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о профилактике детского травматизма в регионе. Особенно актуально это летом, когда дети, зачастую, предоставлены сами себе. А в этом году еще нет уверенности, что они смогут отправиться в летние оздоровительные лагеря.

Именно этой теме была посвящена пресс-конференция в «Комсомольской правде» сегодня, 28 мая.

Татьяна Загородняя рассказала, что в области уже пять лет реализуется проект «Территория безопасного детства», с помощью которого удается находить опасные места и как-то их ограждать или ликвидировать. При этом налажено взаимодействие с администрацией города.

Каждый десятый день месяца проходит «Единый день безопасности» с участием МЧС, МВД, службы спасения. Сейчас эта акция переведена в онлайн-режим.

Многие знают акцию «Закрой окно — дети летать не умеют!». Она направлена на то, чтобы предотвратить несчастные случаи при падении из окон. По словам Татьяны Загородней, участие во флешмобах, когда родители фотографируются со специальными плакатами и выкладывают снимки в соцсети с хештегом #дети64, ведет к росту сознательности граждан. Сейчас статистика по падению в регионе ниже, чем в ПФО.

Также она отметила ответственность родителей при покупке детям велосипедов и скутеров.

- Прежде, чем купить, надо понимать — это не только средство передвижения, но и повышенной опасности, — заявила Татьяна Загородняя.

Она напомнила, что лето 2020 года будет непростым из-за ограничительных мер.

- Призываю родителей — посмотрите на своих детей. Они будут выходить на улицу, будут оставаться дома одни, пока вы на работе. Мы, родители, должны принять ответственность на себя. Лето — повышенная опасность травматизма! — подчеркнула она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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