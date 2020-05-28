Следователи выяснят, почему саратовцев шесть лет не расселяют из аварийного дома на Брянской
Следователи организовали проверку по сообщению из СМИ о жителях аварийного двухподъездного дома №19 на Брянской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, здание включено в программу переселения, в октябре 2015 года произошло обрушение во втором подъезде дома, что повлекло просадку фундамента и потолка.
Прошло уже шесть лет, но жители шести квартир из первого подъезда так и не расселены, среди них дети и престарелые люди.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются: опрашивают жильцов дома, представителей УК, сотрудников органа местного самоуправления.
Затребована необходимая документация на жилой дом, в целях подтверждения сведений о признании его аварийным и подлежащим расселению.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU