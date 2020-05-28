В Саратове около храма на Большой Горной мужчина изнасиловал пенсионерку

28 Май 2020 2020-05-28T11:15:10+03:00

Гражданина отправили в колонию на два года

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В Кировском районе Саратова осудили 38-летнего мужчину. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, около семи часов утра 26 января на перекрестке Большой Горной и Университетской (неподалеку находится храм Преподобного Серафима Саровского — прим. ред) пьяный мужчина напал на 65-летнюю женщину.

Применив к потерпевшей физическую силу под угрозами он совершил преступление и сбежал.

- Злоумышленника нашли с помощью камер видеонаблюдения и кропотливой работе следователей и сотрудников отдела полиции №3, — отметили в СК.

Под тяжестью улик преступник сознался.

Суд отправил его на два года в колонию общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU