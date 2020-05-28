Жительница Саратова потеряла 2 млн рублей при попытке заработать на лжебирже
Жертвой мошенников стала 34-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в конце апреля она зарегистрировалась на сайте, где предлагали заработать на бирже.
После регистрации ей позвонил якобы аналитик этой компании и предложил скачать программу удаленного доступа, ввести данные банковской карты и пароль из СМС.
Женщина все выполнила и внесла 20 тыс. рублей для участия в торгах. Однако установленное приложение предоставило мошенникам возможность к ее счету и деньгам. Через него мошенники вывели свыше 2 млн рублей, деньги, которая гражданка получила ранее за продажу квартиры.
Она сообщила об этом «аналитику», но получила отказ в возвращении средств с аргументацией, что это не предусмотрено договором, и пошла в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Жительницу Саратова обманули на 2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU