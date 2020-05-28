2020-05-28T11:30:55+03:00
Общество

Мастерами спорта стали 14 жителей Саратовской области

Награды присвоил министр спорта РФ
Дарья Вострикова
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Министр спорта РФ Олег Матыцин присвоил звания «Мастер спорта России» 14 жителям Саратовской области.

Его получили Анжелика Волосова, Надежда Дмитриева, Илья Елисеев, Виталий Макматов, Мария Пушкарева, Василий Семенкин, Анастасия Солдатова, Семен Шустов — морские многоборцы.

В список вошли занимающиеся рыболовным спортом Денис Бочкарев, Алексей Денисенко, Денис Зубков, Сергей Курдюков, Константин Шипов и спортивная гимнастка Алина Кузнецова.

Чемпионка мира по кикбоксингу 2019 года Анна Ажгирей стала мастером спорта международного класса. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram глава Саратова Михаил Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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