2020-05-28T10:50:15+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

Общее количество зараженных в области — 2 746 человек
Дарья Вострикова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской области
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Сегодня, 27 мая, федеральный штаб подтвердил данные регионального о 97 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

Всего в регионе зафиксировано 2 746 заражений COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 174 летальных исхода. Выздоровели 8 785 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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