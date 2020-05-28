Саратовец устроил скандал в магазине OBI за отказ обслужить его жену со справкой без маски

28 Май 2020 2020-05-28T10:49:03+03:00

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Вчера, 27 мая, в магазине OBI в ТЦ «Оранжевый» в Саратове разразился скандал из-за медицинской маски.

Видео с места событий опубликовал анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Республика ЗАВОДСКОЙ Саратов».

На кадрах отчетливо видно, как мужчина средних лет зовет администратора и нецензурно выражается в адрес всех присутствующих из-за того, что его жену отказались обслужить без медицинской маски.

- Женщина уверяла что ей нельзя носить маску по состоянию здоровья, — объяснил автор публикации.

Гражданка показала какую-то справку и на повышенных тонах объяснила, что она инвалид, поэтому надеть средство индивидуальной защиты не может.

- Возможно и нельзя надевать ей маску, может она астматик, но зачем так кричать, — удивился в комментариях Александр Китов.

Исход конфликта остается неизвестным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/781712" frameborder="0"></iframe> Скандал в саратовском магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU