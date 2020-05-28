Саратовец устроил скандал в магазине OBI за отказ обслужить его жену со справкой без маски
Вчера, 27 мая, в магазине OBI в ТЦ «Оранжевый» в Саратове разразился скандал из-за медицинской маски.
Видео с места событий опубликовал анонимный пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Республика ЗАВОДСКОЙ Саратов».
На кадрах отчетливо видно, как мужчина средних лет зовет администратора и нецензурно выражается в адрес всех присутствующих из-за того, что его жену отказались обслужить без медицинской маски.
- Женщина уверяла что ей нельзя носить маску по состоянию здоровья, — объяснил автор публикации.
Гражданка показала какую-то справку и на повышенных тонах объяснила, что она инвалид, поэтому надеть средство индивидуальной защиты не может.
- Возможно и нельзя надевать ей маску, может она астматик, но зачем так кричать, — удивился в комментариях Александр Китов.
Исход конфликта остается неизвестным.
Скандал в саратовском магазине.
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ИСТОЧНИК KP.RU