В Саратове пять родителей привлечены к ответственности за попавших в ДТП детей
В Саратове за четыре месяца 2020 года случилось 30 ДТП с участием несовершеннолетних.
Как сообщили на пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник ОГИБДД УМВД России по Саратову подполковник полиции Алексей Строгов, в этих авариях 34 ребенка получили травмы.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост — тогда произошло 23 ДТП и пострадали 25 детей.
Алексей Строгов сообщил, что дети, попавшие под машины, зачастую находились на улице без сопровождения взрослых. Он считает, что это показатель халатного отношения родителей к своим обязанностям.
При этом часто случается, что дети выбегают на проезжую часть, что приводит к авариям. В этом случае наказание грозит и родителям. В этом году пять родителей уже привлечены к административной ответственности.
Тем не менее основным виновником практически всегда становится водитель — так как машина это источник повышенной опасности.
- Он должен предвидеть возможности и вести автомобиль на такой скорости, чтобы можно было его вовремя остановить, — отметил Алексей Строгов.
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ИСТОЧНИК KP.RU