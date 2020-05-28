2020-05-28T10:40:13+03:00
Общество

В Саратове пять родителей привлечены к ответственности за попавших в ДТП детей

Ребенок может выбежать на дорогу и попасть под машину
Екатерина Семенова
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Алексей СтроговАлексей Строгов
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В Саратове за четыре месяца 2020 года случилось 30 ДТП с участием несовершеннолетних.

Как сообщили на пресс-конференции в «КП-Саратов» начальник ОГИБДД УМВД России по Саратову подполковник полиции Алексей Строгов, в этих авариях 34 ребенка получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост — тогда произошло 23 ДТП и пострадали 25 детей.

Алексей Строгов сообщил, что дети, попавшие под машины, зачастую находились на улице без сопровождения взрослых. Он считает, что это показатель халатного отношения родителей к своим обязанностям.

При этом часто случается, что дети выбегают на проезжую часть, что приводит к авариям. В этом случае наказание грозит и родителям. В этом году пять родителей уже привлечены к административной ответственности.

Тем не менее основным виновником практически всегда становится водитель — так как машина это источник повышенной опасности.

- Он должен предвидеть возможности и вести автомобиль на такой скорости, чтобы можно было его вовремя остановить, — отметил Алексей Строгов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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