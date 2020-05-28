В Саратове «СЭПО-ЗЭМ» ответит за смерть упавшего в шахту лифта работника

28 Май 2020 2020-05-28T10:10:44+03:00

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Комиссия под председательством Государственной инспекции труда в Саратовской области завершила расследование несчастного случая на ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИТ региона, 24 апреля сотрудники завода обнаружили 57-летнего грузчика на крыше кабины лифта на первом этаже одного из цехов.

Его госпитализировали, но в начале мая мужчины не стало. Согласно заключению медиков — из-за ишемического инфаркта головного мозга на фоне тупой травмы головы.

Комиссия пришла к выводу, что пострадавший грузчик упал в шахту лифта, которую кто-то открыл. Трагедия произошла из-за того, что меры безопасности были не предусмотрены.

Ответственными за нее назвали начальника цеха и ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Юридическое лицо привлекут к административной ответственности. Материалы расследования будут направлены в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU