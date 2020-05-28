2020-05-28T10:10:44+03:00
Происшествия

В Саратове «СЭПО-ЗЭМ» ответит за смерть упавшего в шахту лифта работника

Гражданин скончался в медицинском учреждении
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Комиссия под председательством Государственной инспекции труда в Саратовской области завершила расследование несчастного случая на ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИТ региона, 24 апреля сотрудники завода обнаружили 57-летнего грузчика на крыше кабины лифта на первом этаже одного из цехов.

Его госпитализировали, но в начале мая мужчины не стало. Согласно заключению медиков — из-за ишемического инфаркта головного мозга на фоне тупой травмы головы.

Комиссия пришла к выводу, что пострадавший грузчик упал в шахту лифта, которую кто-то открыл. Трагедия произошла из-за того, что меры безопасности были не предусмотрены.

Ответственными за нее назвали начальника цеха и ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Юридическое лицо привлекут к административной ответственности. Материалы расследования будут направлены в прокуратуру для принятия соответствующего процессуального решения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи выяснят, почему саратовцев шесть лет не расселяют из аварийного дома на Брянской
Михаил Исаев потребовал наказать инициаторов спила каштана на проспекте Кирова
В Саратове около храма на Большой Горной мужчина изнасиловал пенсионерку
Стрелюхин объяснил, почему не стоит давать прогнозы на снятие режима ограничений в Саратове
Жительница Саратова потеряла 2 млн рублей при попытке заработать на лжебирже
С начала года семь тыс. жителей Саратовской области захотели купить оружие
В Саратовской области более 300 медиков заражены коронавирусом
Мастерами спорта стали 14 жителей Саратовской области
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 28 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Саратовец устроил скандал в магазине OBI за отказ обслужить его жену со справкой без маски
В Саратове пять родителей привлечены к ответственности за попавших в ДТП детей
В Саратовской области 20 800 предприятий остаются закрытыми, 116 тысяч человек сидят без работы
В Саратове «СЭПО-ЗЭМ» ответит за смерть упавшего в шахту лифта работника
Игоря Пивоварова назначили на новую должность в правительстве Саратовской области
В Саратове спасатели уговорили наркомана слезть с дерева
Мужчина с травмой черепа умер в больнице Балакова
Лжесотрудники банков лишили жительниц Саратова более 300 тыс. рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 28 мая 2020 года: еще 97 заразившихся