В Саратове спасатели уговорили наркомана слезть с дерева
О его состоянии в связи с употреблением веществ сообщили очевидцы
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 мая, сотрудники облспаса уговорили 32-летнего мужчину слезть с дерева у дома №8 на Барнаульской улице в Саратове.
По данным портала «ЧП Саратов», очевидцы сообщили, что гражданин был под действием наркотиков.
На месте также работали сотрудники горспаса, медики скорой помощи и полиция. Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU