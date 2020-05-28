В Саратове спасатели уговорили наркомана слезть с дерева

28 Май 2020 2020-05-28T10:34:31+03:00

О его состоянии в связи с употреблением веществ сообщили очевидцы

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Сегодня, 28 мая, сотрудники облспаса уговорили 32-летнего мужчину слезть с дерева у дома №8 на Барнаульской улице в Саратове.

По данным портала «ЧП Саратов», очевидцы сообщили, что гражданин был под действием наркотиков.

На месте также работали сотрудники горспаса, медики скорой помощи и полиция. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU