Мужчина с травмой черепа умер в больнице Балакова
В Балакове Саратовской области погиб 64-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
Около полуночи 28 мая мужчину госпитализировали на скорой помощи. У него имелись травмы головы, которые привели к смерти в больнице, несмотря на экстренную медицинскую помощь.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU