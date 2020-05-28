Мужчина с травмой черепа умер в больнице Балакова

28 Май 2020 2020-05-28T09:37:13+03:00

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В Балакове Саратовской области погиб 64-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Около полуночи 28 мая мужчину госпитализировали на скорой помощи. У него имелись травмы головы, которые привели к смерти в больнице, несмотря на экстренную медицинскую помощь.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU