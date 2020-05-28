Лже-сотрудники банков лишили жительниц Саратова свыше 300 тыс. рублей
Мошенники оставили без денег еще двух жительниц Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 31-летней женщине позвонила якобы сотрудница банка и предложила защитить свои деньги от подозрительного перевода. Нужно было назвать коды из СМС-сообщений. После этого гражданка лишилась 243 тыс. рублей.
Такую же информацию лже-сотрудник банка сообщили 38-летней жительнице Заводского района Саратова. Ей сказали, что нужно снять все деньги и перевести на новый лицевой счет по указанным номерам телефонов. Доверчивая женщина сделала три перевода на сумму почти 113 тыс. рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь и она обратилась в полицию.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU