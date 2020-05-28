Лже-сотрудники банков лишили жительниц Саратова свыше 300 тыс. рублей

28 Май 2020 2020-05-28T09:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Мошенники оставили без денег еще двух жительниц Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 31-летней женщине позвонила якобы сотрудница банка и предложила защитить свои деньги от подозрительного перевода. Нужно было назвать коды из СМС-сообщений. После этого гражданка лишилась 243 тыс. рублей.

Такую же информацию лже-сотрудник банка сообщили 38-летней жительнице Заводского района Саратова. Ей сказали, что нужно снять все деньги и перевести на новый лицевой счет по указанным номерам телефонов. Доверчивая женщина сделала три перевода на сумму почти 113 тыс. рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь и она обратилась в полицию.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU