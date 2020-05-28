ГИБДД Саратовской области просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах
ГИБДД по Саратовской области обращается к водителям с просьбой быль аккуратнее на трассах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, увеличился поток транспортных средств к местам отдыха, на дачи, есть вероятность поездок в южном направлении.
- А это значит, что увеличиваются в разы и дорожные аварии, где тяжесть последствий слишком высока. Несмотря на предупреждения и призывы представителей Госавтоинспекции к соблюдению транспортной дисциплины, соблюдению всех мер дорожной безопасности, многие автомобилисты продолжают пренебрегать правилами безопасности на дороге, а любители скоростных гонок на автодорогах области все чаще заканчивают свой жизненный путь трагично. Водители помните, что скорость убивает! Спешка на дороге приводит к трагическим последствиям. Обиднее всего, что мы теряем молодых людей, которым еще предстояло бы много увидеть и познать хорошего в жизни. Уважаемые участники дорожного движения не пренебрегайте правилами ПДД, осознайте, жизнь у человека одна и запасная уже не дается. Берегите себя, помните — ваши близкие всегда вас ждут дома! — обратились к автомобилистам сотрудники ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU