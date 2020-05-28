Саратовский Роспотребнадзор: коронавирус у курильщиков протекает тяжелее

28 Май 2020 2020-05-28T09:10:53+03:00

Употребление табака также повышает риск заражения вирусом через рот

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по Саратовской области опубликовал памятку о тяжелом течении заболевания коронавирусом и связанным с этим курением.

- Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, — рассказали в региональном ведомстве.

По словам специалистов, употребление табака также повышает риск заражения вирусом через рот.

Если курильщик уже заболел, ему угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, так как его легкие уже повреждены.

В Роспотребнадзоре просят граждан защитить свое здоровье от последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU