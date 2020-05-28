Рецидивист украл телефон у продавца в магазине Саратова

28 Май 2020 2020-05-28T09:04:09+03:00

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Полиция раскрыла кражу телефона марки Zte у 45-летней продавщицы магазина на улице Лебедева-Кумача в поселке Солнечный Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 27 мая в 19:40 неизвестный унес аппарат стоимостью 7 тыс. рублей со стола.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний безработный рецидивист, у которого изъяли телефон.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU