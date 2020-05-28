На проспекте 50 лет Октября в Саратове отключили воду
Также водоснабжения нет в домах на Гвардейской
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В Саратове сегодня, 28 мая, отключили водоснабжение на двух улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 22:00 снижены параметры подачи воды абонентам на четной стороне проспекта 50 лет Октября — от Технической до Молодежной.
Также под ограничения попали дома №№5а, 5Б, 5в, 9а, 9, 11, 11а на улице Гвардейская.
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ИСТОЧНИК KP.RU