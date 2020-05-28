На проспекте 50 лет Октября в Саратове отключили воду

28 Май 2020 2020-05-28T08:55:13+03:00

Также водоснабжения нет в домах на Гвардейской

Изменить размер текста: A A

В Саратове сегодня, 28 мая, отключили водоснабжение на двух улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 22:00 снижены параметры подачи воды абонентам на четной стороне проспекта 50 лет Октября — от Технической до Молодежной.

Также под ограничения попали дома №№5а, 5Б, 5в, 9а, 9, 11, 11а на улице Гвардейская.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU