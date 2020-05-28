В Саратове мальчик на велосипеде врезался в иномарку

28 Май 2020 2020-05-28T08:41:05+03:00

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В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 мая, юный велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой.

- В 19:30 на улице Центральная, напротив дома №8а по проспекту Строителей 12-летний мальчик на велосипеде нарушил правила маневрирования и врезался в Hyundai Accent, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Ребенка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU