2020-05-28T08:41:05+03:00
Происшествия

В Саратове мальчик на велосипеде врезался в иномарку

Ребенка госпитализировали
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова вчера вечером, 27 мая, юный велосипедист пострадал в столкновении с иномаркой.

- В 19:30 на улице Центральная, напротив дома №8а по проспекту Строителей 12-летний мальчик на велосипеде нарушил правила маневрирования и врезался в Hyundai Accent, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Ребенка госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина с травмой черепа умер в больнице Балакова
Лже-сотрудники банков лишили жительниц Саратова свыше 300 тыс. рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 28 мая 2020 года: еще 97 заразившихся
ГИБДД Саратовской области просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах
Саратовский Роспотребнадзор: коронавирус у курильщиков протекает тяжелее
Рецидивист украл телефон у продавца в магазине Саратова
На проспекте 50 лет Октября в Саратове отключили воду
В Саратове мальчик на велосипеде врезался в иномарку
В Саратове 47 водителей перевозили детей с нарушениями
В Саратове на Чернышевского под Chevrolet Niva провалился асфальт
Житель Балашова трижды ударил собутыльника ножом в шею и лег спать в его квартире
В Саратове женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Nissan Almera
В Саратовской области будут судить директора сельской школы
Сторожа из Пугачевского района посадили на девять лет за убийство напарника
В Саратове ожидается солнечный четверг
Материнский капитал онлайн получили уже 2 700 семей в Саратовской области
В летних лагерях Саратовской области отдохнут дети, чьи родители потеряли работу из-за эпидемии
Уже полторы тысячи водителей в Саратове поплатились за поездки без пропусков
Александр Стрелюхин о соблюдении масочного режима на рынках: У меня нет слов
Александр Стрелюхин: Через два-три дня будем готовы к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
В Петровском районе водитель «семерки» улетел в кювет и погиб
Для жителей Саратовской области отпечатан спецвыпуск «КП» «Все не зря!»
Эксперт СГТУ рассказал об особенности застройки исторического центра Саратова