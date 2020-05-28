В Саратове 47 водителей перевозили детей с нарушениями
В Саратове с января по апрель 15 детей-пассажиров пострадали в авариях.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, с 20 по 27 мая в городе проходило профилактическое мероприятие «Ребенок — главный пассажир». Дорожные инспекторы выявили 47 нарушителей, в основном граждане используют детские удерживающие устройства.
Горожан призывают не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU