В Саратове на Чернышевского под Chevrolet Niva провалился асфальт
Водителя госпитализировали
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Вчера, 27 мая, в 18:00 напротив дома №53 на улице Чернышевского под Chevrolet Niva провалился асфальт.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, переднее колесо машины угодило в образовавшуюся яму, а 37-летний водитель пострадал.
Мужчину госпитализировали.
На Чернышевского под машиной провалился асфальт.
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ИСТОЧНИК KP.RU