В Саратове на Чернышевского под Chevrolet Niva провалился асфальт

28 Май 2020 2020-05-28T08:24:12+03:00

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Вчера, 27 мая, в 18:00 напротив дома №53 на улице Чернышевского под Chevrolet Niva провалился асфальт.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, переднее колесо машины угодило в образовавшуюся яму, а 37-летний водитель пострадал.

Мужчину госпитализировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/781677" frameborder="0"></iframe> На Чернышевского под машиной провалился асфальт.

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ИСТОЧНИК KP.RU