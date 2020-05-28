Житель Балашова трижды ударил собутыльника ножом в шею и лег спать в его квартире

28 Май 2020 2020-05-28T08:28:29+03:00

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В Балашове Саратовской области арестован 38-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве.

По версии следствия, вечером 23 мая он распивал алкоголь в гостях у 61-летнего мужчины в доме на улице Рабочая. Кроме них, там была 38-летняя женщина, которая стала объектом внимания. Соперники, впрочем, помирились, но 38-летний гость затаил обиду. Он через несколько часов, рано утром 24 мая, три раза ударил хозяина ножом в шею.

Несмотря на труп в квартире, мужчина и женщина легли спать, а утром ушли. Однако свидетельница через некоторое время рассказала обо всем родственнице. Та вызвала скорую помощь и полицию.

Подозреваемый был задержан, он признался и раскаялся. Суд отправил его под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU