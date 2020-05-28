В Саратове женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса Nissan Almera
Пострадавшую госпитализировали
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Вчера, 27 мая, в 22:00 напротив дома №48 на улице Тархова в Саратове случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 35-летний водитель Nissan Almera сбил 33-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Отмечается, что на одежде пострадавшей не было световозвращающих элементов.
Гражданку госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU