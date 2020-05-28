В Саратовской области будут судить директора сельской школы
В Саратовской области будут судить директора сельской средней школы, которая также является местным депутатом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в растрате и подлоге.
По версии следствия, с октября 2014 года по апрель 2019 она трудоустраивала своего мужа на вакансию оператора котельной во время отопсезона. Кроме того, брала его на работу, чтобы замещать находившихся в отпуске сотрудников, а потом увольняла. При этом женщина точно знала, что свои обязанности супруг выполнять не будет, так как в действительности работает в другом регионе.
Для совершения преступлений директор школы подделывала табели учета рабочего времени и расчет зарплаты своего супруга. В общей сложности ему было незаконно выплачено 461 526 рублей. Эти средства женщина потратила.
Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры Воскресенского района.
Свою вину женщина не признала, дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU