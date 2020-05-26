В Саратове ожидается солнечный четверг
На улице будет тепло
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Сегодня, 28 мая, в Саратове ожидается теплая погода, столбик термометра поднимется до +18…+22 градусов.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-5 м/с.
День обещает быть солнечным и пройти без осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU