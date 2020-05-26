В Саратове ожидается солнечный четверг

26 Май 2020 2020-05-27T19:19:19+03:00

На улице будет тепло

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Сегодня, 28 мая, в Саратове ожидается теплая погода, столбик термометра поднимется до +18…+22 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-5 м/с.

День обещает быть солнечным и пройти без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU