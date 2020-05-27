В 2019 году дети в Саратовской области совершили почти 500 преступлений

27 Май 2020 2020-05-27T15:31:27+03:00

Удельный вес преступлений детей в общем объеме криминальной статистики с 2003 года снизился с 8 до 3%

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В Саратовской области на учете состоят более двух тыс. семей в социальном опасном положении.

По данным аппарата Уполномоченного по правам детей в регионе, в таких семьях воспитываются 4 250 детей.

Вместе с тем произошло значительное сокращение. По сравнению с 2003 годом, когда семей на учете было семь тыс., а в них — почти 13 тыс. детей.

Об этом доложили сегодня, 27 мая, на заседании областной думы в ходе принятия закона о разрешении органов местного самоуправления создавать и организовывать деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также отметили, что за 16 лет снизилось количество совершенных детьми преступлений: с 2 701 в 2003 году до 481 — в 2019.

Удельный вес преступлений детей в общем объеме криминальной статистики с 2003 года снизился с 8 до 3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU