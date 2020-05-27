2020-05-27T15:19:33+03:00
Происшествия

В Саратове ребенок залез на высоту трех этажей во время прогулки

Мальчика достали спасатели
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова 11-летний мальчик залез на трехэтажную пристройку магазина.

Прибывшие спасатели областной службы спасения сняли ребенка с высоты с помощью альпинистского снаряжения.

Инцидент произошел на 5-м Нагорном проезде, 28, сообщает «ЧП-Саратов».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какие кафе в Саратове должны быть снесены
На конкурс Николая Панкова поступили проекты из библиотек Краснопартизанского района
Евгений Ковалев перестал быть главой комитета по соцполитике в Саратовской облдуме
Под Петровском два человека погибли в столкновении Opel Astra и грузовика
В 2019 году дети в Саратовской области совершили почти 500 преступлений
В Саратове ребенок залез на высоту трех этажей во время прогулки
На самоизоляции россияне стали активнее покупать велосипеды
В Саратовской области мужчина спилил дуб за 160 тыс. рублей для протопки печки
Саратовец перечислил мошеннице деньги за покупку лекарств для отца
Саратовец убил женщину за отказ дать деньги и получил девять лет колонии
В 2019 году жители сообщали об авариях на водопроводе по улице Прудная 17 раз. Коммуникации заменены
Согласовывать строительство высоток в центре Саратова теперь будет областная дума
В Ершове мужчина получил срок за изготовленный в гараже огнестрел
В Саратове директор предприятия ответит за долг в 67 тыс. рублей перед работниками
Индекс самоизоляции в Саратове на 27 мая: 1,2 балла