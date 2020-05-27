В Саратове ребенок залез на высоту трех этажей во время прогулки
Мальчика достали спасатели
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В Заводском районе Саратова 11-летний мальчик залез на трехэтажную пристройку магазина.
Прибывшие спасатели областной службы спасения сняли ребенка с высоты с помощью альпинистского снаряжения.
Инцидент произошел на 5-м Нагорном проезде, 28, сообщает «ЧП-Саратов».
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ИСТОЧНИК KP.RU