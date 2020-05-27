На самоизоляции россияне стали активнее покупать велосипеды
В России вырос спрос на велосипеды. К такому выводу пришли аналитики «Авито» по итогам исследования рынка частных объявлений.
В апреле и первой половине мая жители России, в том числе Саратовской области стали интересоваться велосипедами на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- «Велосипед» занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая, — отметили в пресс-службе компании.
Предполагается, что причиной ажиотажа стало отсутствие многих привычных видов развлечений, а также закрытие фитнес-клубов.
Число объявления о продаже велосипедов также выросло — на 21%. При этом средняя цена составила 9,7 тыс. рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня.
Что касается моделей велосипедов, то спрос на обычные дорожные вырос на 76%, а предложение — на 31%.
Детские велосипеды стали покупать на 16% чаще.
Спрос на горные велосипеды возрос на 30%.
На 11% увеличилось число желающих приобрести велосипед BMX.
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ИСТОЧНИК KP.RU