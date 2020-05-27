2020-05-27T15:21:29+03:00
Общество

На самоизоляции россияне стали активнее покупать велосипеды

Средняя цена на них также выросла
Екатерина Семенова
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Саратовцы стали больше интересоваться велосипедамиСаратовцы стали больше интересоваться велосипедамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России вырос спрос на велосипеды. К такому выводу пришли аналитики «Авито» по итогам исследования рынка частных объявлений.

В апреле и первой половине мая жители России, в том числе Саратовской области стали интересоваться велосипедами на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- «Велосипед» занял второе место в топе поисковых запросов на первой неделе мая, — отметили в пресс-службе компании.

Предполагается, что причиной ажиотажа стало отсутствие многих привычных видов развлечений, а также закрытие фитнес-клубов.

Число объявления о продаже велосипедов также выросло — на 21%. При этом средняя цена составила 9,7 тыс. рублей, что на 12% выше прошлогоднего уровня.

Что касается моделей велосипедов, то спрос на обычные дорожные вырос на 76%, а предложение — на 31%.

Детские велосипеды стали покупать на 16% чаще.

Спрос на горные велосипеды возрос на 30%.

На 11% увеличилось число желающих приобрести велосипед BMX.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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