2020-05-27T15:05:14+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина спилил дуб за 160 тыс. рублей для протопки печки

Суд назначил приговор
Ольга Симонова
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В Марксовском районе осудили 54-летнего местного жителя за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

- Мужчина 12 февраля 2020 года, будучи в Марксовском лесничестве на берегу реки Малый Карман, решил спилить дуб черешчатый. Для этого он подготовил бензопилу, которой перепилил ствол у основания, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

После падения дерева, гражданин стал пилить его на более мелкие куски, чтобы вывезти дрова на снегоходе себе на дачу для топки печи. Во время этого его задержала полиция.

Своими действиями злоумышленник причинил РФ ущерб на более чем 161 тыс. рублей.

Мужчина признал свою вину. Ему назначили год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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