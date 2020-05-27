2020-05-27T14:40:50+03:00
Происшествия

Саратовец перечислил мошеннице деньги за покупку лекарств для отца

Медикаменты женщина так и не доставила
Ольга Симонова
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В Волжском районе Саратова осудили 33-летнюю жительницу города Чулым Новосибирской области. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

- Саратовец 9 мая 2018 года познакомился с женщиной. Во время разговора она рассказала, что живет в Нижнем Новгороде и за определенную плату сможет помочь передать лекарства его отцу, который отбывает наказание в местах лишения свободы. Однако для того, чтобы их купить, нужны деньги, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Потерпевший поверил злоумышленнице и перевел ей 5,1 тыс. рублей. После этого она перестала выходить на связь.

Суд приговорил женщину к выплате штрафа 10 тыс. рублей. Свою вину она признала в полном объеме и раскаялась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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