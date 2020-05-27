Саратовец убил женщину за отказ дать деньги и получил девять лет колонии
Суд признал 31-летнего рецидивиста из Саратова виновным в убийстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 26 января 2020 года к женщине-инвалиду, которая живет в доме на Соборной улице, пришла 40-летняя знакомая, чтобы помочь по хозяйству. Позже появился обвиняемый и попросил дать деньги.
Хозяйка дома ответила, что средств нет, но гость продолжил настаивать. Когда его попросили уйти, он взял нож и вонзил его женщине в шею. Та побежала из квартиры вниз по лестнице, но упала этажом ниже и умерла.
Теперь мужчина проведет девять лет в исправительной колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU