В Ершове мужчина получил срок за изготовленный в гараже огнестрел
В Ершовском районе осудили 61-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, его хранении и ношении.
- С помощью подручных материалов он изготовил огнестрел и хранил его в гараже. В один из дней он взял его с собой и положил во внутренний карман куртки. Его задержали сотрудники линейного отдела полиции на привокзальной площади станции Ершов, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.
Суд приговорил гражданина к двум годам и шести месяцам условно с полуторагодовым испытательным сроком.
Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU