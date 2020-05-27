2020-05-27T14:25:31+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина получил срок за изготовленный в гараже огнестрел

Гражданина задержала полиция, когда он вышел с оружием на улицу
Ольга Симонова
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В Ершовском районе осудили 61-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия, его хранении и ношении.

- С помощью подручных материалов он изготовил огнестрел и хранил его в гараже. В один из дней он взял его с собой и положил во внутренний карман куртки. Его задержали сотрудники линейного отдела полиции на привокзальной площади станции Ершов, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Суд приговорил гражданина к двум годам и шести месяцам условно с полуторагодовым испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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