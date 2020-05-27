В Саратове директор предприятия ответит за долг в 67 тыс. рублей перед работниками

27 Май 2020 2020-05-27T14:52:11+03:00

Денег не видели трое человек

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Расследование уголовного дела в отношении директора предприятия по организации общественного питания в учреждениях за частичную невыплату зарплаты завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по данным следствия, с января по июль 2019 года он недодал трем работникам 67 тыс. рублей, хотя мог это сделать.

Еще до окончания следствия обвиняемый признал свою вину и возместил долг сотрудникам.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU