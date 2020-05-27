После прокурорской проверки в больнице Саратова медикам выплатили деньги
Во Фрунзенском районе Саратова после прокурорской проверки медикам горбольницы №5 выплатили положенные стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.
- Проверка выявила факт несвоевременной выплаты 54 медицинским и иным работникам стимулирующих выплат за апрель 2020 года, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Прокурор вынес представление. После этого медикам перечислили выплаты на общую сумму более 2,6 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU