После прокурорской проверки в больнице Саратова медикам выплатили деньги

27 Май 2020 2020-05-27T09:08:45+03:00

Общая сумма выплат в учреждении составила более 2,6 млн рублей

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Во Фрунзенском районе Саратова после прокурорской проверки медикам горбольницы №5 выплатили положенные стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.

- Проверка выявила факт несвоевременной выплаты 54 медицинским и иным работникам стимулирующих выплат за апрель 2020 года, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.

Прокурор вынес представление. После этого медикам перечислили выплаты на общую сумму более 2,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU