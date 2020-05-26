В Заводском районе директора рынка оштрафовали за пропуск людей без маски

26 Май 2020 2020-05-26T18:10:56+03:00

Он нарушил законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

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В Заводском районе Саратова руководство рынка на Барнаульской улице, 1 привлекли к административной ответственности за различные нарушения в период распространения коронавируса.

- Ответственное должностное лицо не нанесло разметку, чтобы граждане соблюдали социальную дистанцию. На рынок пускали людей без масок, — сообщили «КП-Саратов» в УМВД города.

Гендиректора торгового объекта суд признал виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ему назначили штраф 50 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU