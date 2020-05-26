В Саратове женщина за рулем Daewoo пострадала после столкновения с «КамАЗом»

26 Май 2020 2020-05-26T16:40:13+03:00

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Сегодня, 26 мая, в 10:00 напротив дома №16 на улице Шехурдина 38-летний водитель «КамАЗа» влетел в Daewoo под управлением 29-летней женщины.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в городской ГИБДД.

В результате столкновения гражданку госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU