Владимир Путин объявил дату Парада Победы
Сегодня, 26 мая, президент РФ Владимир Путин объявил дату проведения Парада Победы в России в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне — 24 июня. Об этом сообщает kp.ru. Предполагается, что этот день будет объявлен выходным.
Традиционное шествие «Бессмертный полк», которое ранее прошло в дистанционном формате из-за введенных ограничений в целях защиты от коронавируса, состоится на месяц позже, в июле.
- Предлагаю провести марш Бессмертного полка 26 июля. Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы — перенесем «Бессмертный полк» еще на месяц после 26 июля, — подчеркнул он.
Президент приказал начать подготовку к Параду.
Путин: Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне..(С) Прямая трансляция "Россия 24"
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ИСТОЧНИК KP.RU