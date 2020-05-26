2020-05-26T16:27:55+03:00
Общество

Владимир Путин объявил дату Парада Победы

Он состоится 24 июня, этот день объявят выходным
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 мая, президент РФ Владимир Путин объявил дату проведения Парада Победы в России в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне — 24 июня. Об этом сообщает kp.ru. Предполагается, что этот день будет объявлен выходным.

Традиционное шествие «Бессмертный полк», которое ранее прошло в дистанционном формате из-за введенных ограничений в целях защиты от коронавируса, состоится на месяц позже, в июле.

- Предлагаю провести марш Бессмертного полка 26 июля. Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы — перенесем «Бессмертный полк» еще на месяц после 26 июля, — подчеркнул он.

Президент приказал начать подготовку к Параду.

Путин: Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне..(С) Прямая трансляция "Россия 24"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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