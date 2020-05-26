Скончалась основательница первого в России витаминного центра Лина Кузнецова

26 Май 2020 2020-05-26T15:23:54+03:00

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Сегодня, 25 мая, не стало бывшего сотрудника НИИ химии СГУ, кандидата химических наук Лины Кузнецовой.

Она родилась в Москве, после переехала в Саратов. По окончанию учебы в средней школе поступила на физфак Саратовского госуниверситета. Закончила его в 1970 году и стала работать инженером, а затем старшим научным сотрудником в отделе неорганической химии НИИ химии СГУ. В 1987 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию.

- Друзья и коллеги соболезнуют семье и близким, память о ней будет жива в наших сердцах, — сообщили «КП-Саратов» в СГУ.

В 1994 году Лина Кузнецова перестала работать в университете и основала первый в России витаминный центр. В 2006 году ее наградили медалью княгини Екатерины Дашковой «За служение Свободе и Просвещению».

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ИСТОЧНИК KP.RU