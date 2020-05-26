Врио начальника ГИБДД Саратовской области в среду ответит на вопросы граждан
Звонки будут приниматься с 10:00 до 11:00
Александр Фатов. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Завтра, 27 мая, врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Александр Фатов проведет прямую линию с гражданами.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции, позвонить можно по номеру 8 (8452) 24-40-99.
Вопросы о деятельности Госавтоинспекции будут приниматься с 10:00 до 11:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU