Врио начальника ГИБДД Саратовской области в среду ответит на вопросы граждан

26 Май 2020 2020-05-26T15:00:33+03:00

Звонки будут приниматься с 10:00 до 11:00

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Завтра, 27 мая, врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Александр Фатов проведет прямую линию с гражданами.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции, позвонить можно по номеру 8 (8452) 24-40-99.

Вопросы о деятельности Госавтоинспекции будут приниматься с 10:00 до 11:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU