Завтра в Саратове и области поднимется сильный ветер и наступит гроза
Оповещение о неблагоприятных условиях разослало региональное ГУ МЧС
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В Саратове и по области завтра, 27 мая, ожидается ухудшение погоды.
Оповещение о неблагоприятных условиях разослало региональное ГУ МЧС по данным Гидрометцентра.
- Ветер усилится до 20 м/с, наступит гроза, — сообщает МЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU