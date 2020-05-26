В Саратовской области снижается смертность населения

26 Май 2020 2020-05-26T14:33:10+03:00

Хотя в целом по России она растет

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов подтвердил, что регион демонстрирует снижение смертности населения.

При этом в целом по России смертность растет.

- Надо понимать, что в России 85 субъектов. Везде ситуация разная. Неправильно говорить, что мы единственные, где смертность снизилась. У нас за четыре месяца 2020 года есть тенденция к снижению общей смертности населения, — подтвердил Шувалов на брифинге в Минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU