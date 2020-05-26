В Саратовской области снижается смертность населения
Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов подтвердил, что регион демонстрирует снижение смертности населения.
При этом в целом по России смертность растет.
- Надо понимать, что в России 85 субъектов. Везде ситуация разная. Неправильно говорить, что мы единственные, где смертность снизилась. У нас за четыре месяца 2020 года есть тенденция к снижению общей смертности населения, — подтвердил Шувалов на брифинге в Минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU