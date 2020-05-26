26 Май 2020 2020-05-26T14:28:59+03:00

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На ремонт дорог в Саратове выделят еще 700 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом сегодня, 26 мая, стало известно из группы сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

Напомним, в этом году, помимо 1 млрд рублей, выделенного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, Саратов получил еще 1 млрд рублей. Эта сумма равнозначна сборам от транспортного налога, который будет передан из областного бюджета в муниципалитеты.

Председатель Госдумы в начале мая отмечал рост объема финансирования дорог в областном центре. Предусмотренных на 2020 год 2,1 млрд рублей, по его мнению, недостаточно, необходимо еще 400 млн рублей.

- Но учитывая, что Трофимовский мост стоит порядка 600 млн, то на деле город получил всего лишь 1 млрд 400 млн рублей, — говорил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы считает, что для ремонта трасс в Саратове необходимо 2,5 млрд рублей в год.

Администрация паблика обратилась к горожанам с просьбой написать в комментариях под публикацией, какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь. Список будет передан в городскую администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU